بالفيديو.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب انقطاع التيار الكهربائي في مصر

صحيفة الخليج 365: قال الإعلامي المصري أحمد موسى، إن الدولة تواجه حاليا تحديات أهم من الكهرباء.

وأكمل موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي":"إحنا عندنا رجّالة قاعدين وسط الصحراء في درجة حرارة 45 و47 درجة علشان يحموا ويأمنوا حدودنا.. مش بيشتكوا وواقفين زي الأسود".

وزاد:"الدولة لو عندها لن تبخل أبدًا.. الظروف صعبة والتحديات شديدة، مضيفا: إن شاء الله تعدي المرحلة والظروف، وترجع الكهرباء أحسن من الأول وميبقاش فيه أي تخفيف أحمال.

وتابع: مفيش حد عاوز قطع كهرباء في الوقت اللي إحنا فيه والجو النار.. لكن لازم ناخد بالنا من التحديات اللي أمامنا.