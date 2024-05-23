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بالفيديو.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب انقطاع التيار الكهربائي في مصر

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صحيفة الخليج 365: قال الإعلامي المصري أحمد موسى، إن الدولة تواجه حاليا تحديات أهم من الكهرباء.

وأكمل موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي":"إحنا عندنا رجّالة قاعدين وسط الصحراء في درجة حرارة 45 و47 درجة علشان يحموا ويأمنوا حدودنا.. مش بيشتكوا وواقفين زي الأسود".

وزاد:"الدولة لو عندها لن تبخل أبدًا.. الظروف صعبة والتحديات شديدة، مضيفا: إن شاء الله تعدي المرحلة والظروف، وترجع الكهرباء أحسن من الأول وميبقاش فيه أي تخفيف أحمال.

وتابع: مفيش حد عاوز قطع كهرباء في الوقت اللي إحنا فيه والجو النار.. لكن لازم ناخد بالنا من التحديات اللي أمامنا.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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