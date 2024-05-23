السعودية | الملحق الديني في سفارة المملكة بإندونيسيا : مبادرة “طريق مكة” لقيت قبولاً واسعاً بين أوساط المجتمع الإندونيسي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد الملحق الديني في سفارة المملكة العربية السعودية بإندونيسيا أحمد بن عيسى الحازمي أن المملكة العربية السعودية وولاة امرها منذ تأسيسها نذروا أنفسهم لخدمة الإسلام والمسلمين ويقومون على حسن الرعاية لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي وتيسيير سبل الراحة والحماية والرعاية، ويقدمون الخدمات المميزة والجليلة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا نسكهم بسهولة ويسر.

وقال الحازمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : “لقد أبهرت المملكة العربية السعودية العالم أجمع بما تقدمه من خدمات متطورة، لا أقول مواكبة بل فاقت العالم أجمع بتطورها ومن هذه الخدمات مبادرة “طريق مكة” التي أطلقتها وزارة الداخلية ضمن برنامج ضيوف الرحمن وهذه المبادرة أحد برامج رؤية المملكة 2030 .

وبين أن مبادرة “طريق مكة” لقيت قبولاً واسعاً بين أوساط المجتمع الإندونيسي،على المستويين الرسمي والشعبي لما فيها من التسهيلات التي رسمت على محيا الحجاج البهجة والسرور لما يقدمه القائمون على المبادرة بتنوع اختصاصاتهم بروحهم الطيبة وإخلاقهم العالية وحسن استقبالهم لمستفيدي المبادرة الأمر الذي يثلج الصدر وهذ ليس بغريب على أبناء المملكة.

وأوضح أن مبادرة ” طريق مكة تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج المستفيدين من خلال إنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بدءاً من إصدار تأشيرات الحج إلكترونياً والخصائص الحيوية ومروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطاربلد المغادرة بعد التأكد من توافر الاشتراطات الصحية إضافة إلى فرز الأمتعة ونقلها للسكن المعد لضيوف الرحمن في المملكة.

وسأل الحازمي الله سبحانه أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، خير الجزاء، على ما يقدمانه لخدمة الحجاج، مقدماً شكره وتقديره للجهات المشاركة في إنجاح مبادرة “طريق مكة”.