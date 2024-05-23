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السعودية | البريكان متحدث رسمي لـ برنامج التنمية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدر الأمين العام لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، قرارًا بتعيين ماجد بن عبيد البريكان، متحدثًا رسميًّا باسم البرنامج، إضافة إلى مهام عمله مديراً لإدارة الاتصال المؤسسي والإعلام.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الأداء الإعلامي والاتصالي في البرنامج، والإسهام في تسهيل الوصول إلى المعلومات التثقيفية والتوعوية والبيانات التي يعنى بها البرنامج.

ويمتلك البريكان خبرات عملية، حيث عمل في مناصب مختلفة بالجهات الحكومية بقطاع الاتصال المؤسسي والإعلام.

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MO Nasa

MO Nasa

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