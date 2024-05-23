شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة حاج بنغلاديشي خمسيني من جلطة قلبية حادة بـ "طبية مكة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي بمركز صحة القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة حاج بنغلاديشي بالعقد الخامس من العمر عقب معاناته من جلطة قلبية حادة.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، بأن المريض شعر قبل صلاة الفجر بضيق و ألم شديدين في منطقة الصدر أثناء وجوده بفندق حملته. الجلطات القلبية على إثر ذلك نُقل المريض بالإسعاف إلى طوارئ مستشفى النور التخصصي وشخصت حالته على الفور بجلطة قلبية ويحتاج إلى قسطرة عاجلة.

وجرى التنسيق مع مدينة الملك عبد الله الطبية عبر خدمة الخط الساخن، إذ نقل المريض وأُجري له قسطرة قلبية تشخيصية عاجلة، والتي أظهرت نتائجها وجود تصلب لثلاثة شرايين تستدعي إجراء عملية قلب مفتوح.

وأضاف التجمع الصحي، أجرى الفريق الطبي العملية بزراعة 3 شرايين تكللت بالنجاح، ونقل المريض بعد ذلك إلى العناية المركزة لجراحة القلب لتقديم خدمات التأهيل وعلاج المريض، للعوده إلى الحياة الطبيعية ثم نقله إلى التنويم و متابعة رحلة العلاج ليتماثل للشفاء حاليًا وهو بصحة وعافية.