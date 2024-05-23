شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" تضبط شخصًا ارتكب مخالفة رعي بمحمية الملك سلمان الملكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطناً مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي (200) رأس من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية بمنطقة تبوك، مؤكدةً أن عقوبة رعي الأغنام غرامة (200) ريال لكل رأس.

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

