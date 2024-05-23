السعودية | وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية إثيوبيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة بالرياض اليوم ، معالي وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية السيد تاي أتسكي سيلاسي.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور فهد الحميداني.