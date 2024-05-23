شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى تركيا يتفقد صالة مبادرة "طريق مكة" في مطار إيسنبوغا الدولي والان نبدء بالتفاصيل



واطلع السفير أبو النصر، على سير العمل في صالة المبادرة، والإجراءات التي ينفذها الجانبان السعودي والتركي لتسهيل وتيسير رحلة الحج، وتنظيم الخدمة في المطار بوقت قياسي، مشيدًا بفريق عمل مبادرة "طريق مكة " وما يقدمونه من خدمات لحجاج بيت الله المستفيدين من المبادرة.

طريق مكة يُذكر أن مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة

الدمام - شريف احمد - تفقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة" في مطار إيسنبوغا، يرافقه معالي رئيس الشؤون الدينية بتركيا الدكتور علي أرباش ووالي مطار أنقرة مراد صويلو ومفتي أنقرة حسن تشينار.واطلع السفير أبو النصر، على سير العمل في صالة المبادرة، والإجراءات التي ينفذها الجانبان السعودي والتركي لتسهيل وتيسير رحلة الحج، وتنظيم الخدمة في المطار بوقت قياسي، مشيدًا بفريق عمل مبادرة "طريق مكة " وما يقدمونه من خدمات لحجاج بيت الله المستفيدين من المبادرة.يُذكر أن مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.وتواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.