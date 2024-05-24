اخبار السعوديه

بنجلاديش.. "سدايا" تقدم خدماتها لحجاج مبادرة "طريق مكة"

0 نشر
واس - دكا 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش.. "سدايا" تقدم خدماتها لحجاج مبادرة "طريق مكة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إمكانياتها الرقمية وخدماتها التقنية كافة لخدمة ضيوف الرحمن، في مطار حضرة جلال شاه الدولي بجمهورية بنجلاديش.
وتأتي مشاركة سدايا في مبادرة "طريق مكة" في بنجلادش، لتطويرمجموعة من الأنظمة التقنية عالية الخصوصية بما يتوافق مع متطلبات الخدمة.
إضافة إلى تقديم جانب من تجهيزها لحقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية كمحطات احتياطية في حال الاحتياج.
إلى جانب توفير أنظمة ودوائر احتياطية لضمان استمرارية العمل.


تجهيزات تقنية وفنية

وتواصل الفرق التقنية لهيئة الذكاء الاصطناعي "سدايا" في الدول المشمولة بالمبادرة، تجهيزاتها التقنية والفنية لمحطات إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المشمولين بالمبادرة بكل يسر وسهولة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا