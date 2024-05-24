شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش.. "سدايا" تقدم خدماتها لحجاج مبادرة "طريق مكة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إمكانياتها الرقمية وخدماتها التقنية كافة لخدمة ضيوف الرحمن، في مطار حضرة جلال شاه الدولي بجمهورية بنجلاديش.

وتأتي مشاركة سدايا في مبادرة "طريق مكة" في بنجلادش، لتطويرمجموعة من الأنظمة التقنية عالية الخصوصية بما يتوافق مع متطلبات الخدمة.

إضافة إلى تقديم جانب من تجهيزها لحقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية كمحطات احتياطية في حال الاحتياج.

إلى جانب توفير أنظمة ودوائر احتياطية لضمان استمرارية العمل.

تجهيزات تقنية وفنية

وتواصل الفرق التقنية لهيئة الذكاء الاصطناعي "سدايا" في الدول المشمولة بالمبادرة، تجهيزاتها التقنية والفنية لمحطات إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المشمولين بالمبادرة بكل يسر وسهولة.