شكرا لقرائتكم 4 عقوبات تنتظر مخالفي أنظمة الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعاد وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة التذكير بالعقوبات التي تنتظر المتورطين في مخالفة أنظمة الحج في موسم حج 1445 هـ.

مخالفة أنظمة الحج

وقال الربيعة في إنفوجراف عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : عقوبة نقل مخالفي أنظمة الحج تشمل ما يلي:

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السجن لمدة 6 أشهر.

غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال.

الترحيل والمنع من دخول المملكة بالنسبة للوافد المخالف.

المطالبة بمصادرة وسيلة النقل.

وحث الوزير الجميع بالإبلاغ عن المخالفين على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والشرقية والرياض، وعلى الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

لا حج بلا تصريح

يأتي هذا فيما تواصل وزارة الداخلية استعراض مبادرة طريق مكة، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، والتي تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك ضمن معرض الوزارة المتنقل (لا حج بلا تصريح) الذي أقيم بمنطقة المدينة المنورة، خلال الفترة من 12 ـ 17 ذي القعدة 1445هـ الموافق 20 ـ 25 مايو 2024م، في مجمع النور مول.