شكرا لقرائتكم السعودية صاحبة أكبر عدد من المطارات في العالم العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تتربع السعودية على عرش قائمة الدول العربية، كصاحبة أكبر عدد من المطارات، وبفارق كبير عما يليها في الترتيب، بينما بلغ عدد الركاب في المطارات السعودية حوالي 112 مليون راكب بزيادة قدرها 26% عن عام 2022م.

11 مليون مسافر على الخطوط السعودية

وأفاد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، خلال مؤتمر “مستقبل الطيران 2024″، بأن عدد المسافرين عبر مطارات المملكة، بلغ رقمًا قياسيًا قدره 111 مليونًا العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 26% على أساس سنوي.

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج نشرة إحصاءات النقل الجوي في المملكة لعام 2023م، حيث أوضحت نتائج النشرة أن عدد الركاب في المطارات السعودية بلغ حوالي 112 مليون راكب بزيادة قدرها 26% عن عام 2022م، كما بلغ عدد الركاب عبر الرحلات الدولية في مطارات المملكة 61 مليون راكب بمعدل زيادة 46% عن عام 2022م، فيما كان عدد الركاب عبر الرحلات الداخلية في مطارات المملكة 51 مليون راكب بزيادة قدرها 9% عن عام 2022م.

الرحلات الداخلية

وأظهرت نتائج النشرة أن عدد الرحلات الداخلية في مطارات المملكة العربية السعودية، قد بلغت 421 ألف رحلة بمعدل ارتفاع قدرة 2% عن عام 2022م، فيما بلغ عدد الرحلات الدولية في مطارات المملكة ما يقارب 394 ألف رحلة بمعدل ارتفاع 36% عن عام 2022م.

وبلغت كميات الشحن في مطارات المملكة 918 ألف طن بزيادة قدرها 7% عن عام 2022م، وكان شهر ديسمبر أعلى الأشهر لعام 2023م في كميات الشحن بمعدل 93 ألف طن.

شبكة واسعة من المطارات

تتمتع المملكة العربية السعودية بشبكة واسعة من المطارات الدولية والإقليمية التي تلعب دورًا حيويًا في النقل الجوي وحركة التجارة والسفر في المملكة. فيما يلي نظرة عامة عن أبرز المطارات السعودية وأهم خصائصها:

1. مطار الملك عبدالعزيز الدولي (جدة):

– أحد أكبر المطارات في المملكة والمنطقة، يخدم رحلات داخلية ودولية.

– يتمتع بمرافق متطورة وقدرة استيعابية كبيرة تصل إلى 80 مليون مسافر سنويًا.

– يُعد مركزًا رئيسيًا للخطوط الجوية السعودية وعدد من شركات الطيران الإقليمية والدولية.

2. مطار الملك خالد الدولي (الرياض):

– المطار الرئيسي في العاصمة الرياض والأكبر من حيث الحركة الجوية.

– مزود بمرافق حديثة وواسعة تسهل عملية الوصول والمغادرة.

– يخدم رحلات داخلية ودولية إلى وجهات رئيسية في المنطقة والعالم.

3. مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي (المدينة المنورة):

– يُعد أحد أهم المطارات في المملكة لخدمة الحركة الجوية إلى المدينة المنورة.

– يلعب دورًا مهمًا في نقل الحجاج والمعتمرين إلى المسجد النبوي.

– تم تطويره بشكل كبير في السنوات الأخيرة لتلبية الطلب المتزايد.

4.مشروع توسعة الملك سلمان

ومن بين أفضل المشاريع المستقبلية للطيران في المملكة، مشروع توسعة مطار الملك سلمان بالرياض، الذي من المتوقع أن يصبح أحد أكبر مطارات العالم من حيث الطاقة الاستيعابية حيث ستصل الطاقة الاستيعابية إلى 100 مليون راكب بحلول عام 2030، حيث يهدف هذا المشروع إلى تحقيق تطلعات المملكة في تعزيز موقعها كوجهة رئيسية للسفر والتجارة العالمية.

مطارات سعودية أخرى:

ويوجد عدد من المطارات في أرجاء المملكة العربية السعودية وتتمثل في:

– مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي (القصيم)

– مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي (تبوك)

– مطار الملك فهد الدولي (الدمام)

– مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز (حائل)

– مطارات إقليمية أخرى في مناطق مثل عسير، نجران، جازان وغيرها.

جهود تطوير شبكة المطارات

تواصل المملكة العربية السعودية، جهودها المستمرة لتطوير وتوسيع شبكة المطارات الوطنية لتلبية احتياجات النقل الجوي المتنامية على المستويين المحلي والدولي.

اقترب إجمالي عدد الركاب المسافرين عالميًا باستخدام الطيران (محليًا ودوليًا) خلال عام 2023، من 8.5 مليار مسافر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27.2% عن عام 2022 أو انتعاشاً بنسبة 93.8% عن مستويات ما قبل الجائحة (2019).

حركة الطيران العالمية

وعلى المستوى العالمي، شهدت المطارات العشرة الأكثر ازدحامًا حول العالم والتي تمثل ما يقرب من 10% من الحركة العالمية (806 ملايين مسافر)، زيادة بنسبة 19.8% عن عام 2022 أو زيادة بنسبة 0.7% مقارنة بعام 2019 (801 مليون مسافر).

ومن بين أعلى 10 مراكز من حيث إجمالي عدد الركاب المسافرين، توجد 5 مطارات في الولايات المتحدة، حيث يحتفظ مطار “هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا” الدولي بالمرتبة الأولى، ويليه مطار دبي الدولي، متجاوزاً مطار دالاس فورث وورث الدولي، صاحب المركز الثالث.