رصد حالات اشتباه تسمم غذائي في حفر الباطن.. وإجراء عاجل من أمانة المنطقة

أغلقت أمانة محافظة حفر الباطن إحدى المـنشـآت التجـارية؛ لـرصد حالات اشتـباه تـسمُّم غـذائي.

وقالت أمانة محافظة حفر الباطن في بيان لها إنها رصدت اليوم السبت، بالتعاون مع الجهات المختصة، حالات اشتباه تسمم غذائي، ويشتبه في أن يكون مصدرها إحدى المنشآت التجارية.

وأشارت إلى أن الفِرق الميدانية للرقابة الصحية ومختبر الأغذية بالأمانة اتخذا التدابير اللازمة وفق البروتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة من سحب للعينات للتأكد من الأسباب، وإغلاق المنشأة احترازيًّا لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.

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