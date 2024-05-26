الكشف عن 5 أعشاب تنقي الدم وتطرد السموم من الجسم

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء عن أعشاب يمكن أن تسهم بشكل فعال في تقنية الدم وطرد السموم من الجسم بما يعود بالفائدة والنفع على الصحة العامة والحيوية والنشاط، بحسب ما نشره موقع WIO News، .

وأوضح الخبراء أن الأعشاب هي:-

1. الكركم

يعمل الكركم كمخفف طبيعي للدم إذ يقلل الالتهاب ويساعد على سلاسة الدم.

2. الهندباء

تُعرف الهندباء باسم اليعضيد أو الطرشخقون. تساعد الهندباء في دعم وظائف الكبد، والتي بدورها تساعد في عملية إزالة السموم. تعمل الهندباء كمدر للبول، مما يساعد الكلى على تصفية الشوائب من الجسم.

3. برسيم المروج

يتميز نفل المروج، أو ما يُعرف أيضًا بالنفل الأحمر أو برسيم المروج، بتأثيراته الإيجابية على ترقق الدم وإزالة السموم

4. النيم

يتمتع النيم بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات، مما يجعله عشبًا قويًا لتنقية الدم، يساعد على إزالة السموم ويدعم الجهاز المناعي

5. شوك الحليب

تُطلق عدة أسماء على شوك الحليب مثل السلبين المريمي أو الخرفيش ويشتهر بقدرته على دعم صحة الكبد، وهو أمر بالغ الأهمية لتنقية الدم من السموم