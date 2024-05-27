شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الأردن: العالم كله سيستفيد من رؤية الأمير محمد بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل



وقال في حوار مع قناة العربية: أعد الأمير محمد بن سلمان أخ وصديق مقرب، ونحن على تواصل منذ تعارفنا، ونرى بعضنا كل عدة أشهر من دون رسميات. لدي إعجاب برؤية

وأضاف: بصراحة أنا معجب برؤية سموه الواضحة، وتصميمه على تقديم الأفضل لشعبه وبلاده، فرؤيته الطموحة والجريئة ستنعكس إيجابيًا على المنطقة كلها، والعالم كله سيستفيد من هذا النجاح.

وتابع: إن شاء الله سنزيد التعاون، ونعمل لمستقبل أفضل لشعوبنا. علاقة تاريخية ووصف ولي عهد الأردن العلاقة مع المملكة

وتابع: أنا والأمير محمد بن سلمان هدفنا دائمًا أن نزيد هذا التعاون. الشعب السعودي شهم وأصيل وأشاد ولي الهد الأردني بالشعب السعودي، قائلًا: الشعب السعودي شهم وأصيل وأصحاب نخوة، وبطبيعتنا فإن شعوبنا قريبة من بعضها، والشعب السعودي "نسايبي". الدمام - شريف احمد - أشاد ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبرؤيته التي وصفها بأنها طموحة وجريئة، مؤكدًا أنها ستفيد المنطقة بل العالم بأكمله.وقال في حوار مع قناة العربية: أعد الأمير محمد بن سلمان أخ وصديق مقرب، ونحن على تواصل منذ تعارفنا، ونرى بعضنا كل عدة أشهر من دون رسميات. لدي إعجاب برؤية ولي العهد السعودي الطموحة والجريئة والتي ستفيد المنطقة بل العالم بأكملهThis is a Twitter Status— Gorgeous (@gorgeous4ew) https://twitter.com/gorgeous4ew/status/1794825117169823765?ref_src=twsrc%5Etfwوأضاف: بصراحة أنا معجب برؤية سموه الواضحة، وتصميمه على تقديم الأفضل لشعبه وبلاده، فرؤيته الطموحة والجريئة ستنعكس إيجابيًا على المنطقة كلها، والعالم كله سيستفيد من هذا النجاح.وتابع: إن شاء الله سنزيد التعاون، ونعمل لمستقبل أفضل لشعوبنا.ووصف ولي عهد الأردن العلاقة مع المملكة السعودية بأنها علاقة تاريخية، قال: مستقبلنا مشترك، وهذا ليس شعارًا، بل إن مصلحة المنطقة كلها في أن يستمر هذا التعاون بل أشكاله السياسية والأمنية والاقتصادية، لأنه في النهاية أمننا واحد، واستقرارنا واحد.وتابع: أنا والأمير محمد بن سلمان هدفنا دائمًا أن نزيد هذا التعاون.وأشاد ولي الهد الأردني بالشعب السعودي، قائلًا: الشعب السعودي شهم وأصيل وأصحاب نخوة، وبطبيعتنا فإن شعوبنا قريبة من بعضها، والشعب السعودي "نسايبي".