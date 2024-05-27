شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتي يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد والان نبدء بالتفاصيل



ونقل سموه، لسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، تحيات أخيه صاحب السمو الملكي الأمير الدمام - شريف احمد - استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، في قصر بيان اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق له.ونقل سموه، لسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، تحيات أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ كما هنأه سموه، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، وتمنياته بدوام التوفيق والنجاح.





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وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث أوجه التعاون والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت ، ومدير عام مكتب صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، حمد بن سليمان السليم.

فيما حضره من الجانب الكويتي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل.