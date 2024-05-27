شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية".. ورشة عمل للتعريف بالخدمات المقدمة في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورشة عمل للتعريف بالخدمات التي تقدمها للمنشآت خلال موسم حج لهذا العام 1445هـ، وسط حضور ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة بمنطقة مكة المكرمة.

واستعرضت الوزارة ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة الخدمات التي تقدمها خلال موسم الحج والتي من أبرزها خدمات منصة "أجير", وتوعية المنشآت العاملة في الحج بضرورة الالتزام باللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية.

جهود حكومية

تأتي هذه الجهود في إطار الجهود الحكومية التكاملية في التيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

الجدير بالذكر أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات، تهدف من خلالها إلى خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير خدمات متكاملة ومتنوعة للمنشآت والأفراد العاملين في موسم الحج.