شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. القبض على 4 أشخاص لترويجهم الحشيش المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 4 مواطنين بمنطقة جازان، لترويجهم 45 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة. This is a Twitter Status تقبض على (4) أشخاص بمنطقة جازان لترويجهم (45) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.