شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يدشّن برنامج تمكين الأيتام ومعيلات الأسر في حضرموت وتعز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، البرنامج التدريبي لتمكين الأيتام ومعيلات الأسر في محافظتي حضرموت وتعز، وذلك ضمن مشروع سند لرعاية الأيتام المتأثرين بالصراع في اليمن.ويهدف البرنامج إلى تدريب وتمكين الأيتام وأسرهم من خلال تزويدهم بالمهارات الحياتية والمهنية المختلفة من خلال إقامة دورات تدريبية ومهنية في مجالات التمديدات الكهربائية، وتركيب منظومات الطاقة، وصيانة الجوال، وتعلّم أساسيات التكييف والتبريد، وصيانة الأجهزة المنزلية والدراجات النارية، وتعليم الصناعات الغذائية والخياطة والتطريز لمعيلات الأسر، وإدارة المشاريع الصغيرة.فضلًا عن توزيع أدوات المهنة لتمكين المستفيدين من إنشاء مشاريعهم الخاصة.تدريب وتمكين الأيتاموأشاد مدير مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت د. سالم باجابر، بالبرامج التي يقدمها مركز الملك سلمان في تدريب وتمكين الأيتام ومعيلات الأسر، وإيجاد فرص جديدة لهم تمكنهم من فتح مشاريع خاصة.ويأتي البرنامج ضمن الجهود التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لتحسين الوضع الإنساني للأيتام وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، والعمل على تعليمهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع، وتيسير سبل العيش لهم من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.