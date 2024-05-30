شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة الباحة ‎وجازان والان نبدء بالتفاصيل

طقس جازان

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.