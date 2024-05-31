شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إحباط تهريب 650 ألف قرص للتداول الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان تهريب أكثر من 650 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بمحافظة العيدابي.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية وتسليمها إلى جهة الاختصاص. الإبلاغ عن المخالفين وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.