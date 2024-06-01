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شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "طريق مكة" بالمغرب.. تسهيلات متواصلة للحجاج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تواصل مبادرة "طريق مكة" أعمالها في صالة المغادرة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، لخدمة ضيوف الرحمن في المملكة المغربية.
وتعمل المبادرة على تسهيل إجراءات سفر الحجاج المغاربة إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1445 هـ.
ويجري استقبالهم عند وصولهم للمملكة، في صالة خاصة بالمبادرة ونقلهم لمقار إقامتهم دون الانتظار في المطار.
وتشمل وزارات (الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام)، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وتعمل المبادرة على تسهيل إجراءات سفر الحجاج المغاربة إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1445 هـ.
خدمات مبادرة طريق مكةوتهدف مبادرة طريق مكة إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم.
ويجري استقبالهم عند وصولهم للمملكة، في صالة خاصة بالمبادرة ونقلهم لمقار إقامتهم دون الانتظار في المطار.
برامج رؤية المملكة 2030ومبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع عدة وزارات.
وتشمل وزارات (الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام)، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.