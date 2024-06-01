شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. رياح شديدة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس ليوم غد من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة.

وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كيلومترًا/ساعة على العيص والعلا وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً. طقس السعودية سبق وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد لتشمل أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.