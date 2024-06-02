شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الجهود الدعوية لتوعية ضيوف الرحمن في مصليات فنادق المنطقة المركزية والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة جهودها الدعوية والتوعوية خلال موسم الحج للعام الحالي 1445هـ، من خلال تكليف الدعاة والمترجمين للعمل في منطقة الحرم المكي لتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن من الحجاج وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمتهم وراحتهم حتى يؤدوا مناسك الحج بكل يسر وسهولة تحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة الحكيمة.وتتمثل الخدمات الدعوية التي تقدمها الأمانة في إقامة سلسلة من الدروس اليومية والكلمات الوعظية في مصليات الفنادق الواقعة بالقرب من المسجد الحرام، حيث يشارك في تقديمها نخبة من الدعاة الرسميّين بالوزارة والمترجمين بلغات عالمية، وتشمل عناوين عدة، أهمها: (إيضاح مناسك الحج والعمرة، ومحاسن الإسلام، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن, والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بمناسك الحج).شاشات إلكترونيةكما فعّلت الأمانة خدمة الشاشات الإلكترونية في مصليات المنطقة المركزية؛ لبث الرسائل التوعوية بلغات عالمية وهي الإنجليزية والأردية والفرنسية, وتحمل عبارات متعددة من دعوية وإرشادية وترحيبية إضافة إلى ذلك تسخير التقنية الحديثة في توعية الحجاج من خلال المكتبة الإلكترونية التي تضم آلافاً من الكتب العلمية والتي تتيح لضيوف الرحمن تحميل الكتب الإلكترونية عبر الهاتف النقال.يذكر أن هذه الجهود الدعوية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية تأتي بمتابعة وتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تهدف إلى تعليم الحجاج كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة النبوية، والحث على السكينة إذ إنها مطلب من مطالب إتمام النسك وتأصيل العقيدة الصحيحة، أيضًا إبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، والحث على تحقيق معاني الإخوة الإسلامية وفق منهج الوسطي المعتدل؛ تحقيقاً لرسالة المملكة السامية.