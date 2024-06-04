شكرا لقرائتكم خبر عن كوت ديفوار.. المرأة السعودية مثال التفاني والإخلاص في خدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتفانى المرأة السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام المغادرين من مطار مدينة أبيدجان الدولي، تحقيقًا للنهج الوطني والشرف الديني الدائم للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن في جميع دول العالم.

تأتي هذه الجهود ضمن مبادرة "طريق مكة" في جمهورية كوت ديفوار، في صالة المبادرة بمطار فيليكس هوفويت بواني بمدينة أبيدجان.

نهج حكومة المملكة

وأوضحت وكيل الرقيب أسماء الحربي، أن خدمة الوطن شرف عظيم لكل مواطن ومواطنة، خاصة عندما تتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، بوصفها واجبًا ونهجًا تتبعه حكومة المملكة لخدمة الحاج والمعتمر، ويعمل به أبناؤها لتسهيل وتيسر إجراءات الحجاج في كل مكان.



وأعربت العريف فايزة الأنصاري، عن سعادتها بخدمة الوطن ضمن فريق مبادرة طريق مكة في مطار أبيدجان الدولي، لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدة أن جميع العاملين في مبادرة طريق مكة فخورون بخدمة ضيوف الرحمن لهذا العام.وأوضحت العريف أريج الخماش، أن مبادرة "طريق مكة" تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتقدم التسهيلات لهم في دولهم قبل مغادرتهم إلى المملكة بجودة ودقة عالية، بهدف تحقيق راحة وسلامة ضيوف الرحمن.