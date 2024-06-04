شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة مكة" توضح كيفية وطرق اختيار أضحية العيد والان نبدء بالتفاصيل

شروط اختيار الأضحية

الدمام - شريف احمد - حث مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف المستفيدين على اختيار المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية؛ لما تتميّز به من وجود طاقم مدرب وفق أعلى المعايير وأطباء بيطريين، وللتأكّد من سلامة الذبائح؛ حفاظًا على صحة الجميع.وأشار الخليف إلى أهمية رفع مستوى وعي المواطنين والمقيمين، وتثقيفهم بأهم الاشتراطات اللازمة عند اختيار الأضحية، وتقديم الإرشادات الصحية البيطرية لمربي الماشية.وأوضح الطبيب البيطري عبدالمانع الخيبري أن هناك 9 علامات مرئية يمكن ملاحظتها بالعين المجرد خلال ثوانٍ تساعد في تحديد الحالة الصحية للأضحية، موضحة أن هذه العلامات تتعلق بالوقوف والحركة والأنف والتنفس بصورة طبيعية والفم والجلد والعين والصوف كالتالي: وقوف وحركة الحيوان بشطل طبيعي وحيوية دون ملاحظة هزال أو ضعف أو كسل أو ترنح أو عرج، نظافة الأنف وخلوها من أي زيادة في الإفرازات ولا يوجد بها تقرحات أو بثور، نظافة الفم وخلوّه من الزيادة في إفرازات اللعاب أو سيلانه أو تقرحات أو بثور، ألا يكون بالجلد أي جروح أو خراريج أو حشرات خارجيه، أن تكون العين براقة لامعة ليس بها إفراز للدموع أو التهابات أو احمرا، أن يكون الصوف ناعمًا لامعًا ولا يُقصف عند الشد وذو لون طبيعي، ألا يوجد أي علامات للإسهال بوجود براز ملتصق بمؤخرة الحيوان وتحت الذيل والجزء الخلفي للأرجل الخلفية، عدم وجود تورم بالمنطقة ما بين الفكّ السفلي؛ لأن ذلك يعد مؤشرًا خطيرًا على مشاكل بالكبد أو إصابة الأضحية بديدان كبدية.ودعا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، جميع المواطنين والمقيمين ضرورة التأكد من بعض الاشتراطات بعناية، والتأنّي عند شراء الأضحية لعدم التعرّض لغش بعض التجار.