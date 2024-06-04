شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد لـ"اليوم": مبادرات تبريد مبتكرة تخفف الحرارة بموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

خدمة ضيوف الرحمن

نظام الأرصاد

الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، لـ”اليوم“، تأثير إيجابي لمبادرات تبريد مبتكرة جرى تنفيذها وتوسيع نطاقها، مثل تلوين الطرق والمظلات ومرشات الرذاذ، في تخفيف درجات الحرارة بدرجات متفاوتة.وأكد أن المركز سيدرس التأثيرات من خلال الإدارة العامة للأبحاث والتطوير لتحديد مقدار الانخفاض الذي تسهم فيه المبادرات.وأشار إلى أن جميع القطاعات، بما فيها المركز الوطني للأرصاد، تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن وتعمل بتكاملية مع كافة الجهات العاملة في الحج.وأشار إلى أن المركز يجري دراسات للمساهمة في تخفيف درجات الحرارة والجفاف والرطوبة وندرة الأمطار.فيما يتعلق بنظام الأرصاد، أوضح ”غلام“ التوعية بمضامينه خلال الفترة الماضية، وتطبيقه بعد موسم الحج للحد من الترويج لمعلومات الطقس المغلوطة وغير الدقيقة.كان ”غلام“ أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمكة المكرمة، بحضور ممثلي القطاعات العاملة في موسم الحج، حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة.للمزيد عن تفاصيل المؤتمر الصحفي اضغط هنا.