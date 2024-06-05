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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى كوت ديفوار يتفقد صالة "طريق مكة" بمطار أبيدجان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تفقّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي، اليوم، الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة" في مطار أبيدجان الدولي في جمهورية كوت ديفوار، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة بالمبادرة لتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأكد القثامي، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، على تسخير كافة أمكانيات الدولة وقدراتها لخدمة ضيوف الرحمن، ومن هذا المبدأ الثابت جاءت "مبادرة طريق مكة" لخدمة ضيوف الرحمن في الدول المستفيدة من المبادرة.
يُذكر أن مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وأكد القثامي، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، على تسخير كافة أمكانيات الدولة وقدراتها لخدمة ضيوف الرحمن، ومن هذا المبدأ الثابت جاءت "مبادرة طريق مكة" لخدمة ضيوف الرحمن في الدول المستفيدة من المبادرة.
مبادرة طريق مكةوأشاد القثامي بالمبادرة والعاملين بها من الجهات المشاركة على ما يقدمونه من خدمات وتسهيلات لتيسير أداء مناسك الحج على ضيوف الرحمن، ولما حققته المبادرة من أصداء إيجابية لدى الجهات الرسمية والدينية والإعلامية في كوت ديفوا للعام الثاني على التوالي، نظراً لما تقدمه من تسهيلات للمستفيدين من المبادرة.
يُذكر أن مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.