شكرا لقرائتكم خبر عن كما نشرت "اليوم".. شقيق هتان شطا يعلن العثور على جثة أخيه في مصر والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية