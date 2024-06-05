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شكرا لقرائتكم خبر عن كما نشرت "اليوم".. شقيق هتان شطا يعلن العثور على جثة أخيه في مصر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن شقيق الشاب هتان بن غازي شطا، اليوم الأربعاء، العثور على جثه أخيه المفقود في مصر.
وكتب هاني شطا على حسابه في "إنستغرام": "بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين تم العثور على أخي هتان بعد أن توفاه الله تعالى إلى رحمته، فالحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ونسأله الرحمة والمغفرة لأخي هتان شطا".
وتابع: "والشكر للجهات الأمنية بجمهورية مصر العربية ولسفارة المملكة العربية السعودية وجميع الأهل والمحبين والحريصين ممن تابع وساهم ونشر موضوع أخي رحمة الله عليه.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وأكدت أن السلطات عثرت على الجثمان في أحد الشوارع، وجرى فحصه وتبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.
وذكرت سفارة المملكة في مصر، أنها منذ اللحظة الأولى لاختفاء المواطن شطا، باشرت باتخاذ كافة الإجراءات والتواصل مع الجهات الرسمية والأمنية المصرية، التي بدورها قامت بجهود مكثفة للبحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه.
وكتب هاني شطا على حسابه في "إنستغرام": "بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين تم العثور على أخي هتان بعد أن توفاه الله تعالى إلى رحمته، فالحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ونسأله الرحمة والمغفرة لأخي هتان شطا".
وتابع: "والشكر للجهات الأمنية بجمهورية مصر العربية ولسفارة المملكة العربية السعودية وجميع الأهل والمحبين والحريصين ممن تابع وساهم ونشر موضوع أخي رحمة الله عليه.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وفاة هتان شطاسبق وذكرت قناة العربية، أن أجهزة الأمن المصرية عثرت، على جثة المواطن هتان شطا المفقود في مصر.
وأكدت أن السلطات عثرت على الجثمان في أحد الشوارع، وجرى فحصه وتبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.
وذكرت سفارة المملكة في مصر، أنها منذ اللحظة الأولى لاختفاء المواطن شطا، باشرت باتخاذ كافة الإجراءات والتواصل مع الجهات الرسمية والأمنية المصرية، التي بدورها قامت بجهود مكثفة للبحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه.