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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء فصل التوأمين السياميين الفلبينيين "أكيزا وعائشة" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بدأ الفريق الطبي والجراحي عملية فصل التوأمين السياميين الفلبينيين "أكيزا وعائشة" يوسف.
ويقود الفريق الطبي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة.
وأشار الدكتور الربيعة، إلى أن التوأمين الفلبينيين الملتصقين "أكيزا وعائشة" وعمرهما 6 أشهر وتزنان مجتمعتين 18 كيلو غرامًا وصلا إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 5 مايو 2024 م، ودخلا في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.
وتبين أنهما تشتركان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد وهناك احتمال اشتراك في الأمعاء ولكل منهما أطراف علوية وسفلية مكتملة، وأجريت فحوصات متعددة ودقيقة للتحقق من إمكانية فصلهما.
وبعد عدة اجتماعات للفريق الطبي قرر الفريق فصل التوأم بعملية جراحية تستغرق 7 ساعات ونصف على 5 مراحل و بنسبة نجاح تزيد عن 70%.
ويشارك فيها 23 من الأطباء الاستشاريين والمختصين والكوادر التمريضية و الفنية في تخصصات التخدير، وجراحة الأطفال وجراحة التجميل والتخصصات الأخرى المساندة.
وتعد العملية رقم 61 في سلسلة العمليات لفصل التوائم الملتصقة في المملكة العربية السعودية، إذ قيم الفريق الطبي 136 حالة من 26 دولة في العالم خلال الـ 33 عاما الماضية.
وفي ختام تصريحه سأل المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خير الجزاء على الدعم الذي يلقاه البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية والقطاع الصحي في المملكة بشكل عام، وأن يوفق الفريق الطبي إلى تحقيق إنجاز آخر يسجل لصالح المملكة.
ويقود الفريق الطبي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة.
فصل التوأمين السياميين الفلبينيين "أكيزا وعائشة"ويأتي ذلك بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في مدينة الرياض.
وأشار الدكتور الربيعة، إلى أن التوأمين الفلبينيين الملتصقين "أكيزا وعائشة" وعمرهما 6 أشهر وتزنان مجتمعتين 18 كيلو غرامًا وصلا إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 5 مايو 2024 م، ودخلا في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.
وتبين أنهما تشتركان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد وهناك احتمال اشتراك في الأمعاء ولكل منهما أطراف علوية وسفلية مكتملة، وأجريت فحوصات متعددة ودقيقة للتحقق من إمكانية فصلهما.
وبعد عدة اجتماعات للفريق الطبي قرر الفريق فصل التوأم بعملية جراحية تستغرق 7 ساعات ونصف على 5 مراحل و بنسبة نجاح تزيد عن 70%.
ويشارك فيها 23 من الأطباء الاستشاريين والمختصين والكوادر التمريضية و الفنية في تخصصات التخدير، وجراحة الأطفال وجراحة التجميل والتخصصات الأخرى المساندة.
عمليات التوائم السيامية في السعوديةوأكد رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبد الله الربيعة أن هذه العملية هي العملية الثانية للتوائم الملتصقة التي تصل من الفلبين.
وتعد العملية رقم 61 في سلسلة العمليات لفصل التوائم الملتصقة في المملكة العربية السعودية، إذ قيم الفريق الطبي 136 حالة من 26 دولة في العالم خلال الـ 33 عاما الماضية.
وفي ختام تصريحه سأل المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خير الجزاء على الدعم الذي يلقاه البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية والقطاع الصحي في المملكة بشكل عام، وأن يوفق الفريق الطبي إلى تحقيق إنجاز آخر يسجل لصالح المملكة.