شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. استقبال الفوج الأول من حجاج روسيا بالورود والهدايا والان نبدء بالتفاصيل



وكان في استقبالهم الجهة المستضيفة والتي قامت ببرنامج ترحيبي قدم من خلالها العرضة

حجاج روسيا وتقدم حفل الاستقبال رئيس مجلس إدارة الجهة محمد معاجيني ونائبه موفق خوج، والرئيس التنفيذي لرحلات أحمد تمار، والمشرف على القطاع الدولي أسامة كتوعة والمشرف على مركز الخدمة رقم 231 محمد خشيفاتي.

من جانبه أكد محمد معاجيني أنه شرف تقديم الخدمة لحجاج روسيا للعام الثاني على التوالي مبينًا أنه هذا العام سيقدم 25 ألف حاج روسي لأداء الفريضة، مشددًا على اكتمال الجاهزية لاستقبال وخدمة أكثر من 450 ألف حاج من مختلف قارات العالم.

الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج وأكد معاجيني حرص مطوفي الحجاج على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها، وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ورحب أحمد تمار بحجاج جمهوريةروسيا، مبينًا أن السعي مستمر بكافة الإمكانات لتوفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيدها الله- للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية. الدمام - شريف احمد - وصل الفوج الأول من حجاج جمهورية روسيا إلى مكة المكرمة البالغ عددهم 200 حاج لأداء فريضة الحج هذا العام.وكان في استقبالهم الجهة المستضيفة والتي قامت ببرنامج ترحيبي قدم من خلالها العرضة السعودية ، وتقديم ماء زمزم والتمر والقهوة والورد والهدايا.وتقدم حفل الاستقبال رئيس مجلس إدارة الجهة محمد معاجيني ونائبه موفق خوج، والرئيس التنفيذي لرحلات أحمد تمار، والمشرف على القطاع الدولي أسامة كتوعة والمشرف على مركز الخدمة رقم 231 محمد خشيفاتي.من جانبه أكد محمد معاجيني أنه شرف تقديم الخدمة لحجاج روسيا للعام الثاني على التوالي مبينًا أنه هذا العام سيقدم 25 ألف حاج روسي لأداء الفريضة، مشددًا على اكتمال الجاهزية لاستقبال وخدمة أكثر من 450 ألف حاج من مختلف قارات العالم.وأكد معاجيني حرص مطوفي الحجاج على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها، وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.ورحب أحمد تمار بحجاج جمهوريةروسيا، مبينًا أن السعي مستمر بكافة الإمكانات لتوفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيدها الله- للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.