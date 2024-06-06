شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تطلق برنامجًا لتطوير المعلمين بالاستفادة من خبرات المتميزين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجهت وزارة التعليم الإدارات في جميع المناطق بحصر المعلمين والمعلمات المتميزين، وذلك للاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في تطوير مهارات زملائهم في الميدان.

وسيتولى المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الإشراف على هذه البرامج التطويرية، التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل التعاوني بين المعلمين ونقل الخبرات والتجارب الناجحة فيما بينهم. تطوير الكوادر التعليمية ويأتي هذا القرار بحسب الوزارة في إطار سعي الوزارة الدؤوب لتطوير الكوادر التعليمية وبناء جيل من المعلمين القادرين على مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم.

وسيُختار المعلمين المشاركين في هذه البرامج بحسب التعميم الذي وجهته الوزارة إلى إدارت التعليم، بناءً على معايير دقيقة، تشمل سنوات الخبرة، وشهادات التدريب، والجوائز المحلية والدولية، بالإضافة إلى مشاركتهم الفعالة في المشروعات التعليمية المختلفة.

وأكدت الوزارة أن هذا البرنامج التطويري سيسهم بشكل كبير في الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق مخرجات تعليمية متميزة، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ويحقق رؤية المملكة 2030.