شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تستقبل 2390 حاجًا عبر منفذ الربع الخالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في المنطقة الشرقية، أمس، 2390 حاجًا وحاجة من ضيوف الرحمن، القادمين عبر منفذ الربع الخالي الحدودي مع سلطنة عمان الشقيقة.

ووزعت الوزارة ضمن برامجها الدعوية في موسم حج هذا العام، 2400 باركود تعريفي لتطبيقات الوزارة، توفر محتوى توعوي وإرشادي متعدد اللغات، لتيسير أداء المناسك على الحجاج وتقديم المساعدة اللازمة لهم خلال رحلتهم للديار المقدسة.

كما ألقى الدعاة 10 دروس وكلمات دعوية بعد الصلوات المفروضة في جامع منفذ الربع الخالي ومسجد الحي، تناولت موضوعات في توعية وإرشاد المصلين لزيادة وعي الحجاج بأحكام المناسك وكيفية أداء الفريضة بشكل صحيح، كما أجابوا على استفسارات الحجاج عبر خدمة "إجابة سائل"، حرصًا على تقديم الإرشاد والتوعية لكافة الحجاج القادمين عبر المنافذ الحدودية.

