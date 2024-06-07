شكرا لقرائتكم خبر عن 400 مشروع لطالبات كلية التصاميم بجامعة الإمام عبد الرحمن في معرضها السنوي والان نبدء بالتفاصيل

دعم الطالبات

الدمام - شريف احمد - اختتمت كلية التصاميم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل معرضها السنوي (CODEX*24 ) والذي اشتمل ما يزيد على 400 مشروع من مختلف برامج الكلية الثلاثة، تصميم داخلي، تصميم المطبوعات والوسائط المتعددة، والتصميم الصناعي.وتنوعت ما بين مشاريع مبتكرة ومستدامة، وتواصل وفن، كما صاحب المعرض العديد من ورش العمل وحلقات النقاش طيلة فترة إقامة المعرض.وثمن رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أ.د.عبدالله الربيش، الزيارة الكريمة من صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيس مجلس أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية (أبصر) للمعرض.وقال إن زيارة سموها هو امتداد لدعمها المستمر لبناتها الطالبات في كافة كليات الجامعة، حيث تجسد هذه الزيارة الاطلاع عن قرب على مشاريع وتصاميم الطالبات التي قدمت خلال الثلاثة أيام فترة المعرض، تشجيعاً ومساندة لهن ورفع لمعنوياتهن، ما زادهن فخراً وتحفيزاً .من جهتها ذكرت عميدة كلية التصاميم الدكتورة مي شكري، أن المعرض يشمل أعمالًا من كافة برامج الكلية الثلاث، حيث يتم تسليط الضوء على مشاريع الخريجات، وهو الهدف الرئيسي من إقامة المعرض مواكبة لسوق العمل وعرضًا لمشاريعهن على المختصين والمهتمين.وذكرت العميدة أن كل طالبه تقوم بعمل مشروع لكل فصل دراسي تتنوع المشاريع فيها حسب برامج الكلية، "كما نحرص على أن نستمد أفكار المشاريعمن الهوية الوطنية التي تتماشى مع رؤية المملكة ومواكبةً للمستجدات كاستضافة (مدينة الرياض) لأكسبو 2030".ولفتت إلى حرص الجامعة على إظهار مخرجات جديرة بالتنفيذ مما يزرع في نفوسهن الثقة والمزيد من العمل نحو الإبداع والتميز لخدمة الوطن الغالي وتأكيدا للرؤية الطموحة للمملكة 2030 .وشكرت الدكتورة مي شكري، معالي رئيس الجامعة على رعايته الكريمة للمعرض ودعمه اللامحدود للطلبة، وتدشين سعادة الدكتور غازي العتيبي للمعرض وكذلك للنواب وعمداء الكليات والمعاهد والعمادات المساندة وضيوف الكلية الكرام متمنية للطالبات كل التوفيق والسداد.