شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ ماهر المعيقلي.. خطيب يوم عرفة صاحب الصوت العذب والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية