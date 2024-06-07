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شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ ماهر المعيقلي.. خطيب يوم عرفة صاحب الصوت العذب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتميز بصوت جميل ورائع، فهو من أشهر القراء في العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، الذي يلقي خطبة عرفة لهذا العام ١٤٤٥هـ.
حفظ "المعيقلي" القرآن الكريم ودرس بكلية المعلمين في المدينة المنورة، وتخرج منها معلماً لمادة الرياضيات، قبل أن ينتقل للعمل بمكة المكرمة معلما، ثم أصبح مرشدا طلابيا في مدرسة الأمير عبدالمجيد بمكة المكرمة.
حصل ماهر بن حمد بن معيقل المعيقلي البلوي، على درجة الماجستير سنة 1425هـ في كلية الشريعة بقسم الفقه من جامعة أم القرى، ثم حصل فيها على درجة الدكتوراة في التفسير سنة 1432هـ.
وشغل الشيخ المعيقلي إمامة وخطابة جامع السعدي بحي العوالي بمكة المكرمة، ثم إمامة المصلين بالمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك في العامين 1426 و1427هـ.
وتولى لاحقًا إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك عام 1428هـ، قبل أن يعين إمامًا رسميًا للمسجد الحرام في ذلك العام حتى الآن.
ولخطبة يوم عرفة مكانة عظيمة عند المسلمين كافة، وتعنى حكومة المملكة العربية السعودية بترجمتها عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة وخطب الحرمين الشريفين، لتصل للعالم أجمع، وستكون في هذا العام بعدد 20 لغة.
حفظ "المعيقلي" القرآن الكريم ودرس بكلية المعلمين في المدينة المنورة، وتخرج منها معلماً لمادة الرياضيات، قبل أن ينتقل للعمل بمكة المكرمة معلما، ثم أصبح مرشدا طلابيا في مدرسة الأمير عبدالمجيد بمكة المكرمة.
حصل ماهر بن حمد بن معيقل المعيقلي البلوي، على درجة الماجستير سنة 1425هـ في كلية الشريعة بقسم الفقه من جامعة أم القرى، ثم حصل فيها على درجة الدكتوراة في التفسير سنة 1432هـ.
إمام المسجد الحرامواستمرارًا لمسيرته العلمية الكبيرة، نال "المعيقلي" درجة الدكتوراة في الفقه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى سنة 1434هـ، وعمل أستاذًا مساعدا بقسم الدراسات القضائية بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، وشغل منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.
وشغل الشيخ المعيقلي إمامة وخطابة جامع السعدي بحي العوالي بمكة المكرمة، ثم إمامة المصلين بالمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك في العامين 1426 و1427هـ.
وتولى لاحقًا إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك عام 1428هـ، قبل أن يعين إمامًا رسميًا للمسجد الحرام في ذلك العام حتى الآن.
خطبة يوم عرفةسبق وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي عن صدور الموافقة الملكية الكريمة؛ بتولي الشيخ الدكتور المعيقلي؛ إلقاء خطبة عرفة لهذا العام.
ولخطبة يوم عرفة مكانة عظيمة عند المسلمين كافة، وتعنى حكومة المملكة العربية السعودية بترجمتها عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة وخطب الحرمين الشريفين، لتصل للعالم أجمع، وستكون في هذا العام بعدد 20 لغة.