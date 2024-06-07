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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. استقبال مميز لأولى طلائع ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعلن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استقبال أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.
وصدر بحقهم أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافتهم ضمن ضيوف البرنامج والبالغ عددهم 2322 حاجًا وحاجة من أكثر من 88 دولة من مختلف قارات العالم، الذي تنفذه وتشرف عليه الوزارة.
وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عدد من مسؤولي البرنامج، إذ أنهوا إجراءات الوصول، ثم استقلَّ الضيوف الحافلات المجهزة لمقر إقامتهم في فندق "هوليدي إن" بمكة المكرمة.
وأنهت بوقت مبكّر الإجراءات كافة لتنفيذ الأمر السامي الكريم بالتنسيق والتكامل مع سفارات خادم الحرمين الشريفين والملحقيات الدينية التابعة للوزارة في الخارج لاختيار المستضافين وتوفير المستلزمات الضرورية لتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات.
ورفع عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله- على تمكينهم من الحج في هذا البرنامج النوعي الذي يجسد حرص وجهود القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تلمّس حاجات المسلمين في أقطار العالم وإعانتهم على أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وفق منظومة متطورة ومتكاملة من الخدمات.
وصدر بحقهم أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافتهم ضمن ضيوف البرنامج والبالغ عددهم 2322 حاجًا وحاجة من أكثر من 88 دولة من مختلف قارات العالم، الذي تنفذه وتشرف عليه الوزارة.
34 حاجًا وحاجة من الشخصيات الإسلاميةويضم الوفد الأول الذي وصل اليوم من الضيوف 34 حاجًا وحاجة من الشخصيات الإسلامية من 4 دول هم (أوزباكستان, فيتنام, رومانيا, الجبل الأسود).
وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عدد من مسؤولي البرنامج، إذ أنهوا إجراءات الوصول، ثم استقلَّ الضيوف الحافلات المجهزة لمقر إقامتهم في فندق "هوليدي إن" بمكة المكرمة.
وأنهت بوقت مبكّر الإجراءات كافة لتنفيذ الأمر السامي الكريم بالتنسيق والتكامل مع سفارات خادم الحرمين الشريفين والملحقيات الدينية التابعة للوزارة في الخارج لاختيار المستضافين وتوفير المستلزمات الضرورية لتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات.
منظومة شاملةويأتي هذا وفق منظومة شاملة تضمن الرقي بالخدمات المقدمة لهم منذ بدء مغادرتهم بلادهم حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة لتأدية المناسك.
ورفع عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله- على تمكينهم من الحج في هذا البرنامج النوعي الذي يجسد حرص وجهود القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تلمّس حاجات المسلمين في أقطار العالم وإعانتهم على أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وفق منظومة متطورة ومتكاملة من الخدمات.