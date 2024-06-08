«الأحوال»: تعديلات في تغيير اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، شملت المواد 40، 41، 43، التي تتعلق بتغيير الاسم الأول، وتعديل أو حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة، وذلك في سياق المراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح والتعليمات، لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة. وأوضحت الأحوال المدنية أن تعديل الاسم الأول للأشخاص فوق 18 عاما، ويسمح لهم بالتغيير للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق، أما ما يخص حذف أجزاء من الاسم، فيمكن حذف اسم الشهرة، الفخذ، القبيلة، أو الجد الثاني إذا لم ينتج عن الحذف اسم رباعي أقل في السجل المدني، ولم يبن الحذف على إجراءات تجنيس أو قرارات خاصة بمنح الجنسية، ولم يصدر بشأن الاسم أوامر تمنع الحذف، مؤكدة أنه إذا كان صاحب الاسم المراد حذفه متوفى، فيتطلب وجود وكالة خاصة من أبناء المتوفى المذكورين في صك حصر الورثة. وأضافت أن تعديل اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة يكون وفقا للوثائق السعودية المثبتة لهوية الأب أو الجد أو الأخ أو العم أو الابن، وفي حالة وفاة صاحب الطلب يشترط وجود وكالة خاصة من الأبناء المذكورين في صك حصر الورثة، ويستثنى من ذلك حالات إكمال الاسم الرباعي في السجل المدني وتعديل الأسماء غير اللائقة أو الأخطاء اللغوية. التعديلات: تعديل الاسم الأول للأشخاص فوق 18 عاما.

يسمح بالتغيير للمرة الأولى أو العودة للسابق.

التعديل يكون وفقا للوثائق السعودية المثبتة.

حذف اسم الشهرة، الفخذ، القبيلة، أو الجد الثاني:

إذا لم ينتج عن الحذف اسم رباعي أقل بالسجل المدني.

لم يبن الحذف على إجراءات تجنيس.

لم يصدر بشأن الاسم أوامر تمنع الحذف.

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