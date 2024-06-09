شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تهدي ضيوف خادم الحرمين للحج شرائح إنترنت واتصال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات المحلية، شرائح جوال شاملة "بيانات واتصال" هدية لضيوف البرنامج طوال رحلة مناسكهم.

وذلك بهدف التسهيل على ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والتواصل مع ذويهم. خدمات متنوعة وسلمت وزارة الشؤون الإسلامية الحجاج شرائح الجوال لحظة وصولهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة ، في بادرة تسهّل على ضيوف الرحمن التواصل مع أسرهم في بلدهم الأم والاطمئنان عليهم ، ومشاركتهم جميع أحداثهم اليومية طوال رحلة مناسك الحج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الاتصال المباشر مع ذويهم.

وعبَّر الحجاج عن شكرهم العميق وامتنانهم لوزارة الشؤون الإسلامية، على هذه المبادرة التي من شأنها إبقائهم على تواصل دائم مع أسرهم طوال تأدية مناسك الحج، ومشاركتهم جميع محطات وذكريات الحج التي لا تُنسى، وسط منظومة متكاملة من الخدمات المتنوعة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين.