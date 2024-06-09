شكرا لقرائتكم خبر عن النقل لـ "اليوم": الطرق المرنة بالمشاعر تمتص الإجهادات وتخفض الحرارة 15 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت "اليوم" في جولة خاصة بمشعر منى آخر الاستعدادات، والتي تتجدد كل عام لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال التجارب والفرضيات والعمل الدؤوب منذ انتهاء الموسم وحتى البدء فيه، وآخرها سار المشاعر المطور بأرضيات مطاطية.

ويأتي ذلك للارتقاء بجودة الخدمات وتحسين والتجربة وزيادة كفاءة التشغيل بالمشاعر المقدسة وفقاً للمعايير الجودة وتطوير وصيانة وتشغيل البنية التحتية والطرق والمسحات العامة، وسيكون الحاج لأمام موعد لتجربة العديد من الابتكارات التي توسعت بشكل أكبر أو التي ستطبق لأول مرة مثل مسار المشاعر المطور بأرضيات مطاطية، لتخفيف درجة حرارة سطح المشاة وتسهيل حركة المشاة ومناطق خضراء وأكشاك تجارية تضفي على حركة الحجاج المزيد من البهجة ويهدف لراحة الحجاج في المشاعر المقدسة.



وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق عبدالعزيز العتيبي، أن وزير النقل والخدمات اللوجستية أطلق أحد أهم الابتكارات العلمية والتي تتمثل في الطرق المرنة لخدمة ضيوف الرحمن ويتم تنفيذها في منطقة المشاة بين مزدلفة وعرفة.

وقال "العتيبي" لـ"اليوم" خلال جولة وزير النقل والخدمات اللوجستية في مقر منظومة الوزارة في مشعر منى، أن الطرق المرنة تعمل على امتصاص الإجهادات، وبالتالي توفر ذلك طرق مريحة لضيوف الرحمن، كما سيكون على هذا الممشى تجربة تبريد الطرق بهدف راحة وخدمة ضيوف الرحمن والتي تسهم بخفض درجات الحرارة تصل إلى 15 درجة مئوية، وبالتالي توفير طرق مرنة وباردة لضيوف الرحمن.

الطرق المرنة