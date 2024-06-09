اخبار السعوديه

وصول الفوج الأول من حجاج أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا

0 نشر
واس- مكة المكرمة 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الفوج الأول من حجاج أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت شركة مطوفي شركة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية ممثلةً بشركة إثراء الخير، أمس، الفوج الأول من حجاج الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، القادمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج لهذا العام عبر برنامج الحج المباشر والبالغ عددهم 400 حاج.
وصول الفوج الأول من حجاج أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا - واس

رحلة ميسرة

وأوضح رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية الدكتور أحمد سندي، حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
وصول الفوج الأول من حجاج أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا - واس

وأشار إلى أن كافة الإمكانيات قد وضعت لتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة عبر عددٍ من البرامج لتوفير رحلة آمنة ميسرة للحاج تُثري تجربته وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا