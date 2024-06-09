شكرا لقرائتكم خبر «أيام البحر الأحمر» للأفلام الوثائقية تواصل فعالياتها في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهد برنامج الدورة التي ينظمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي وفن جميل وتستمر من 6 إلى 9 يونيو الحالي عرض مجموعة من الأفلام المميزة، من بينها فيلم «إخفاء صدام حسين»، وفيلم «أندرقراوند»، وفيلم «معجزة جولسبونغ»، إلى جانب سلسلة عروض لأفلام سعودية قصيرة تشمل فيلم «رسالة حب» فيلم «ذهب مدفون» فيلم «مذكرات الحمراء» فيلم «قطط تحلم في مكان غريب».
واستضافت فعاليات الدورة أمس الأول جلسة حوارية مع المخرجة التونسية المرشحة للأوسكار كوثر بن هنية، وجلسات حوارية متنوعة مع عدد من المخرجين إلى جانب ورشة عمل «Maflam» التي تتيح رؤى سينمائية مختلفة يقدمها خبراء الصناعة.
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