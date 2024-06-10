شكرا لمتابعة خبر عن السند: من لم يستطع إصدار تصريح للحج فهو ضمن غير المستطيعين.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال رئيس هيئة الأمر بالمعروف، عبد الرحمن السند، إن من لم يستطع إصدار تصريح للحج فهو داخل ضمن غير المستطيعين.

وأوضح عبد الرحمن السند إن الحاج بلا تصريح يخالف الأنظمة وأمر الله بطاعة ولي الأمر، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

وأضاف أن الحاج بدون تصريح لا يكون لهم مكان في المشاعر المقدسة ويضطرون للمكوث في الطرق والأرصفة.

وأكد أن وجود المخالفين للحج يعرقل وصول الخدمات لباقي الحجاج، ومن بينها عربة الإسعاف التي تجد صعوبة في التنقل والوصول للمريض بسبب هؤلاء المخالفين.