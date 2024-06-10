شكرا لمتابعة خبر عن دموع الفرح لحجاج روسيين لحظة وصولهم المدينة المنورة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة فوج من الحجاج قادم من روسيا بحفاوة بالغة وترحاب .

وظهر الحجاج في الفيديو وهم يبكون من فرحتهم البالغة لوصولهم المدينة لأداء مناسك الحج.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية دفعت بعدد من المرشدات المتحدثات بعدة لغات في استقبال حجاج بيت الله الحرام بكل حفاوة وترحيب في مطار المدينة المنورة. وكانت قد كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية أن 90% من حجاج الداخل، أكملوا الاشتراطات الصحية الوقائية الخاصة في تلقي اللقاحات المضادة التي تسهم في الحماية من العدوى الناتجة عن الازدحام.