شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية تقيم معرضًا تعريفيًا بجهود المملكة في نشر الإسلام الوسطي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، معرضًا تعريفيًا عن جهود الوزارة وبرامجها ومناشطها المنفذة في الخارج خلال عام 1445هـ، وذلك في مقرات استضافة برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة في مكة المكرمة.

يأتي ذلك بهدف إطلاع الضيوف والزائرين على الرسالة السامية التي تؤديها المملكة في نشر الإسلام الوسطي المعتدل، والجهود العظيمة التي تبذلها في خدمة الإسلام والمسلمين.

كرم الاستضافة والحفاوة

واستعرض الجناح ما تقدمه الوزارة عبر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة للمستضافين من خدمات تعكس كرم الاستضافة والحفاوة ضمن برنامجهم لأداء مناسك الحج والعمرة، وزيارة المسجد النبوي والمعالم التاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

إضافة إلى عرض الأفلام الوثائقية من الشاشات التقنية.

خدمة ضيوف الرحمن

وأشاد عدد من زوار المعرض بالجهود العظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، رافعين شكرهم وتقديرهم إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على ما يقدمانه من خدمات جليلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما تقدمه من خدمات مكثفة وفق التقنية الحديثة.

