شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صور القيادة وأقوالهم الخالدة تستوقف أحد ضيوف خادم الحرمين للحج والان نبدء بالتفاصيل



وقال الحاج مراد شاميل من جمهورية قيرغيزيا أحد ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والذي تشرف عليه الوزارة: "أن المملكة العربية خدمة الحجاج والمعتمرين وأكد: عندما رأيت صور قيادة المملكة حرصتُ على أخذ صورة تذكارية تقديرًا وعرفانًا لهم نظير جهودهم في خدمة الحجاج والمعتمرين".

وأضاف "شاميل": رحلة الحج خلال هذا العام لا يمكن أن نصفها بكلمات ولقد رأيت سلاسة في الخدمات سواءً من التنظيم الإداري وإنهاء الإجراءات في المطار، والبشاشة وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال رغم كثافة الأعداد إلا أن الجميع في خدمتنا دون تقصير أو تردد.

ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج وعن استضافته ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج أوضح "شاميل": أنه كان حلما لم أتوقعه ولكن الله اصطفاني وأكرمني وجعلني ممّن يحجّون بيته الحرام في هذا العام ضمن قافلة ضيوف خادم الحرمين الشريفين, رافعًا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية على كرم الضيافة والحفاوة وحسن الاستقبال منذ نزولهم المطار وحتى وصولهم لمقر الاستضافة بمكة المكرمة.

ودعا الحاج مراد شاميل -المولى عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، الأمير الدمام - شريف احمد - استوقفت جداريات معرض وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمقر استضافة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والتي تزينت بصور الملك المؤسس عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأقوالهم الخالدة, أحد ضيوف البرنامج الذي وقف احتراماً وتقديرا للقيادة الرشيدة على جهودها العظيمة في خدمة الحجاج والمعتمرين.وقال الحاج مراد شاميل من جمهورية قيرغيزيا أحد ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والذي تشرف عليه الوزارة: "أن المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة لم تقصر يومًا في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتقديمها كل سبل الراحة لهم حتى يؤدوا المناسك بكل يسر وسهولة.وأكد: عندما رأيت صور قيادة المملكة حرصتُ على أخذ صورة تذكارية تقديرًا وعرفانًا لهم نظير جهودهم في خدمة الحجاج والمعتمرين".وأضاف "شاميل": رحلة الحج خلال هذا العام لا يمكن أن نصفها بكلمات ولقد رأيت سلاسة في الخدمات سواءً من التنظيم الإداري وإنهاء الإجراءات في المطار، والبشاشة وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال رغم كثافة الأعداد إلا أن الجميع في خدمتنا دون تقصير أو تردد.وعن استضافته ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج أوضح "شاميل": أنه كان حلما لم أتوقعه ولكن الله اصطفاني وأكرمني وجعلني ممّن يحجّون بيته الحرام في هذا العام ضمن قافلة ضيوف خادم الحرمين الشريفين, رافعًا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية على كرم الضيافة والحفاوة وحسن الاستقبال منذ نزولهم المطار وحتى وصولهم لمقر الاستضافة بمكة المكرمة.ودعا الحاج مراد شاميل -المولى عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله- على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين.