شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تطبيق ”توكلنا“ قناة إضافية إلزامية للخدمات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

خدمات الحزمة الأولى

الدمام - شريف احمد - علمت ”اليوم“ أن هيئة الحكومة الرقمية أصدرت توجيهاً ملزماً لجميع الجهات الحكومية بإضافة كل خدمات تطبيقاتها الإلكترونية إلى تطبيق ”توكلنا“، بالتزامن مع إطلاقها أو تحديثها في القنوات الأخرى.وأكدت الهيئة في تعميم رسمي على ضرورة إعداد خطة تنفيذية مرحلية لإتاحة جميع الخدمات الحالية المقدمة عبر تطبيقات الأجهزة الذكية، ورفعها عبر بوابة ”توكلنا“.حددت الهيئة قائمة خدمات الحزمة الأولى المزمع إطلاقها في ”توكلنا“ خلال عام 2024 بنسبة 30% من إجمالي الخدمات، على أن ترفع خطة الإطلاق خلال أسبوعين. كما أقرت قائمة خدمات الحزمة الثانية بنسبة 35% من الخدمات، على أن ترفع خطة الإطلاق قبل نهاية الربع الثالث من عام 2024، ليصل مجموع الخدمات المضافة إلى 65% في عام 2025.وتعتزم الهيئة استكمال إطلاق جميع خدمات التطبيقات الحكومية بنسبة 100% في 1 يوليو 2026.الخدمات الرقميةكما اشترطت الهيئة على الجهات الحكومية إعداد قائمة بالخدمات الرقمية ذات الأثر العالي غير المتاحة على تطبيقات الأجهزة الذكية، لإضافتها ضمن خطة الدمج، وذلك خلال 60 يوماً.وألزمت الهيئة الجهات الحكومية بالالتزام بجميع الضوابط الواردة في وثيقة حوكمة الخدمات المدمجة في ”توكلنا“، وتسليم الخطة التنفيذية عبر بوابة ”توكلنا“. وفي حال عدم وجود حساب مسؤول للجهة على البوابة، يمكن رفع طلب عبر البريد الإلكتروني المخصص.