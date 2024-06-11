شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ساعات تنهي معاناة حاج جزائري سبعيني من ورم بالدماغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي تخصصي بمركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبد الله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة حاج جزائري يبلغ من العمر 70 عامًا بعد استئصال ورم دماغي كبير في عملية استغرقت 7 ساعات. مراجعة حالة المريض وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، بأنه بدأت الحالة عندما فقد المريض وعيه بمقر بعثته مما استدعى نقله بشكل عاجل الى مستشفى الملك فيصل، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تقرر نقله إلى مدينة الملك عبد الله الطبية. وبعد الفحص الدقيق بالأشعة المقطعية، تبين وجود ورم في المخ يتطلب تدخلًا جراحيًا فوريًا.

وأضاف، قام فريق جراحة المخ والأعصاب والتخدير، بإجراء عملية دقيقة ومعقدة استمرت لمدة 7 ساعات، تكللت بالنجاح بفضل الله حيث تمكن الفريق الطبي من استئصال الورم بالكامل، مما سمح للمريض باستعادة وعيه وتماثله للشفاء بالتعاون مع عناية الأعصاب وتنويم العلوم العصبية والعلاج الطبيعي مما مكنه بالقدرة على المشي والخروج من المستشفى بصحة جيدة والعودة لمقر بعثته وإكمال نسك حجه.

وأعرب المريض عن شكره العميق للفريق الطبي على جهودهم الكبيرة، مشيدًا بالمستوى العالي من الرعاية الصحية التي تلقاها والتي ستساعده من تحقيق حلمه بإكمال نسك حجه وعبادته والتي بنفس الوقت تعكس هذه قدرة مدينة الملك عبد الله الطبية على التعامل مع الحالات الطبية المعقدة وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للحجاج والزوار.