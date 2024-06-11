شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل": 9 آلاف عملية فحص رقابية بمكة المكرمة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل، خلال اليوم الرابع من ذي الحجة أكثر من (9) آلاف عملية فحص رقابية لمختلف وسائل النقل العاملة في موسم الحج لهذا العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

ورصدت الهيئة خلال حملاتها أكثر من ألف مخالفة محررة وأكثر من 200 مخالفة رصد آلي، وبمعدل امتثال بلغ 92%.

وتنوعت هذه المخالفاتُ طبقاً لحالة المخالفة، كتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، وتشغيل سائق بدون الحصول على بطاقة سائق، وعدم الالتزام السائق بالزي المعتمد للهيئة إضافة لعدم وجود وثيقة نقل للبضائع. اشتراطات السلامة والأمان وأوضحت الهيئةُ أن ذلك يأتي ضمن مشاركتها في موسم الحج هذا العام؛ بهدف ضمان تقديم خدمات النقل وفق اشتراطات السلامة والأمان، بما يضمنُ الإسهام في رفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات لضيوف الرحمن في أثناء تأديتهم مناسكَ الحج، وضمان استمرار توفرها لهم حتى نهاية الموسم.

يُذكر أن الهيئة تواصل مَهَامَّهَا في الإشراف والمتابعة والقيام بأعمال الرقابة والرصد خلال موسم الحج؛ وذلك لخدمة ضيوف الرحمن، وتهيئة السبل كافة لكل ما يتعلقُ بتنقلهم بشكلٍ آمنٍ ومُيَسَّرٍ، إلى جانب تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير قطاع البريد وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما توفر الهيئة قنوات التواصل معها عبر الرقم الموحد لها: 19929 لجميع المستفيدين.