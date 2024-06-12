شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تضبط أكثر من 2 طن خضروات وفواكه فاسدة في السوق المركزي بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

م . فهد الحميزي

ضبط كميات غير صالحة للاستخدام

الدكتور علي الحاجي

الدمام - شريف احمد - ضبطت الجولة الميدانية التي شنتها كوادر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بإدارة الأسواق والمسالخ في الساعات الأولى من اليوم وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية الأخرى أكثر من 2 طن من الفاكهة والخضار، والذي كان بعضه غير صالح للاستهلاك الآدمي، والأخر صالح بعد هروب العمالة، وقد ضبطت الحملة 5 من العمالة المخالفة وتم احالتهم إلى الجهة المختصة.من جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي، بأن الفرع ممثلاً بإدارة الأسواق والمسالخ قامت بعدة جولات ميدانية لضبط الامتثال والرقابة في أسواق النفع العام بجميع الجهات التابعة للفرع وذلك للرقابة على المنتجات الزراعية المتداولة والواردة لأسواق النفع العام بالمنطقة ومن ضمنها السوق المركزي بالدمام.كما لفت م. الحمزي بأن الحملة المشتركة تمت مع عدد من الجهات الحكومية في المنطقة كان من بينها شعبة الأمن الوقائي بشرطة المنطقة الشرقية وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة التجارة منذ الساعات الأولى من النهار، وذلك على المباسط والمحلات ومنافذ البيع والمنشآت والشاحنات في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام حسب اختصاصات كل جهة مما نتج عن هذه الحملة تمكن فرق العمل من ضبط أكثر من ”2 طن“ من الخضروات والفواكه كان من بينها ”1170 كجم“ غير صالحة للاستهلاك الآدمي تم معالجة الكمية بواسطة إحدى الجهات المختصة لشركات التدوير للأطعمة التالفة ليتم تحويلها لأسمدة زراعية وتسليمها لها، كما كان من بين المنتجات الزراعية المتحفظ عليها ”1229 كجم“ صالحة للاستهلاك الأدمي بعد هروب العمالة تم تسليمها لجمعيات حفظ النعمة، كما تم ضبط عدد ”5“ من العمالة المخالفة لممارستهم البيع ومخالفة أنظمة العمالة بالسوق وتم احالتهم إلى الجهة المختصة.من جانبه أكد مدير إدارة الأسواق والمسالخ بالفرع الطبيب البيطري علي الحاجي، بأنه سيتم التعامل مع المخالفين داخل الأسواق والمسالخ بالمنطقة الشرقية وتطبيق المخالفات لجميع المخالفين في حالة التخزين السيئ للبضائع أو سوء استخدمها.ووضح أن بعض المنتجات الزراعية التي يتم ضبطها يتم اتخاذ الإجراءات النظامية والتحقيق في أسباب وجودها بما يتوافق مع ضوابط وأنظمة نظام الزراعة ولائحته التنفيذية وجدول تصنيف المخالفات وقد تصل قيمة المخالفة لبعض الحالات إلى 20000 ريال ”عشرون ألف ريال“ في المرة الأولى بالإضافة إلى مخالفات أخرى قد يتم ضبطها لبعض المخالفين ومن بينها مخالفات أنظمة العمالة بالسوق وعدم التقيد بالزي الموحد للعاملين بتلك الأسواق.