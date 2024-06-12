شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز مبادرة "وليطوفوا" في المسجد الحرام بمتطوعين وطنيين لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية