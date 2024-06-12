شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني يغادر جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر الرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، والوفد المرافق له، اليوم، جدة.وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا محمد بن سليمان الجبرين، وسفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان الطويرب، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.