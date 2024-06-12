جاهزية قطاعي الصحة النباتية والحيوانية بالمدينة

تفقد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)، المهندس أيمن بن سعد الغامدي، جاهزية قطاعي الصحة النباتية والصحة الحيوانية، لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة خلال موسم حج 1445 هـ، ووقف ميدانيا على الخطط التشغيلية لموقع مشروع مركز التحكم والسيطرة ومختبر التشخيص.

ووقف الغامدي على استعدادات وخطط المركز للرقابة والفحص والكشف الظاهري على فسوحات الأضاحي، واطلع على مؤشرات جودة الحياة الزراعية في المدينة المنورة، والخطط التوعوية والتثقيفية، وتجول ميدانيا على أسواق المواشي والمسالخ، لمتابعة سير الأعمال، إلى جانب توحيد الجهود، ورفع مستوى التنسيق من خلال الاجتماع مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وزار الغامدي فرع المركز بالمنطقة، إلى جانب زيارته مزرعة لأعمال استكشاف الجندب الأسود، والوقوف على أحد الموردين للمواشي بالمنطقة، لاستكمال الاستعدادات والتجهيزات وفق خطط المركز التشغيلية، الذي يستهدف بكامل قطاعاته تحقيق أعلى مستويات الرعاية والخدمات والتسهيلات المقدمة لحصول ضيوف الرحمن على الأضاحي الخاضعة للمعايير والاشتراطات الصحية، وذلك بتنسيق وتكامل الجهود المشتركة مع الجهات المعنية، بما يتواكب مع توجيهات القيادة بتحقيق الرعاية الصحية للأضاحي لقاصدي الحرم النبوي.

على الصعيد نفسه، ناقش الغامدي مع مسؤولي فرع المركز في المنطقة مدى جاهزية جميع قطاعات «وقاء»، مُقدما شكره لجميع منسوبي الفرع على حرصهم على تقديم احتياجات الحجاج والمستفيدين من الأضاحي السليمة، وحثهم على تكثيف الجهود بما يحقق أعلى مستويات الخدمات لضيوف الرحمن.